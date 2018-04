Lazio, siparietto tv: "Tiferà Roma in Champions?". Ma Tare non sente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Siparietto televisivo per Igli Tare. Il ds della Lazio, nel pre partita su Premium Sport della gara contro la Fiorentina, è stato infatti raggiunto da una domanda un po' particolare: "Si unirà al tifo degli italiani nel tifo per la Roma?". Lapidaria, ovviamente col sorriso sulla bocca, la risposta: "Non ho sentito la domanda".