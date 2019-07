Lazio, slittano le visite di Lazzari: da limare gli ultimi dettagli

© foto di Federico De Luca

Slittano le visite mediche per Manuel Lazzari. L'esterno è atteso a Roma per sposare finalmente la Lazio, ma vanno limati gli ultimi dettagli. In particolare, le parti devono accordarsi sulle modalità di pagamento. Come riporta Sky Sport, Lotito incontrerà lunedì in Lega Mattioli, il presidente della Spal. L'occasione per definire gli ultimi dettagli. E sbloccare definitivamente il trasferimento di Lazzari alla Lazio. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.