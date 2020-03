Lazio, società e giocatori sulla stessa lunghezza d'onda: l'obiettivo è condiviso

Poco più di una settimana fa, la Lazio con un comunicato ufficiale aveva annunciato che la squadra avrebbe ripreso gli allenamenti il lunedì seguente (23 marzo). Tra le critiche e le polemiche, era andata avanti per la propria strada, salvo tornare sui propri passi visto il peggioramento complessivo della situazione. Lotito continua a battagliare e la sua volontà rimane quella di rivedere la squadra in campo il prima possibile. Il piano stabilito, in sinergia con i responsabili sanitari del club, avrebbe garantito la massima sicurezza e tutela della salute dello staff e dei giocatori, che erano pronti a tornare a correre all'aria aperta. Come il presidente, anche i ragazzi di Inzaghi fremono per riprendere le attività con la speranza, più avanti, di portare a termine il campionato (è fermo alla 26 giornata). Società e squadra sono sulla stessa posizione, nessun calciatore è andato via o partirà a breve: il gruppo, che si tiene in contatto tutti i giorni via chat, è più unito che mai e insieme vuole di superare questo momento di crisi.