© foto di Federico Gaetano

In principio fu Keita Balde: arrivò alla Lazio dal Barcellona che era poco più che un bambino, se n’è andato adulto e vaccinato (e anche sufficientemente smaliziato) al Monaco per una trentina di milioni. Ora - scrive il Corriere di Roma - la storia si ripete perché in biancoceleste sbarca un ragazzino il cui percorso ricorda molto da vicino quello del senegalese con cittadinanza spagnola. Si chiama Raul Moro, non ha ancora compiuto 17 anni (lo farà a dicembre), ala ma all’occorrenza attaccante. E viene, anche lui, dalla cantera del Barcellona.

Tare protagonista - Il ds della Lazio ha preso nelle ultime ore del mercato, ma nei mesi precedenti ne aveva inseriti in organico anche altri. Gustavo Cipriano, ad esempio, è appena un anno più "vecchio" dello spagnolo, essendo nato nel 2001: è un difensore centrale, viene dal Brasile, nel Santos era ai margini perché non aveva voluto firmare il contratto. Tare lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto, lavorerà in questa stagione con la Primavera ma ci sarà l’occasione perché si affacci anche in prima squadra.