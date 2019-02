Lazio, sogno remontada: si può solo senza errori e ad armi (quasi) pari

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ce la siamo giocata a testa alta e il pari secondo me sarebbe stato il risultato più giusto. Dobbiamo però accettare la sconfitta e fare del nostro meglio a Siviglia, nulla è ancora deciso per la qualificazione". L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha analizzato così lo 0-1 incassato ieri sera all'Olimpico contro gli andalusi, nella gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. E pensare che era dal 2009 che il club di Lotito non perdeva tre partite di seguito in questa competizione (Apollon Limassol, Eintracht Francoforte e Siviglia).

Un ko immeritato secondo il tecnico biancoceleste, anche se il campo ha detto chiaramente che questo Siviglia ha di gran lunga molta più qualità rispetto a questa Lazio. Una Lazio priva però - è bene ricordarlo - dei suoi uomini migliori: Immobile e Milinkovic-Savic erano in tribuna, Luis Alberto e Parolo sono usciti rispettivamente al 44' e durante l'intervallo, senza dimenticare il ko muscolare di Bastos al 57'. La domanda, dunque, sorge spontanea: se la truppa di Inzaghi avesse potuto contare su tutti i suoi effettivi, se la sarebbe potuta giocare? Probabilmente sì, considerando anche le due-tre occasioni non sfruttate dinanzi a Vaclik da Marusic e compagni, seppur con qualche meccanismo difensivo da rivedere.

Troppo lunga, completamente scollegata tra centrocampo e difesa, la squadra capitolina ieri sera si è infatti lasciata infilare sistematicamente dalle ripartenze del Siviglia, a tratti inarrestabile grazie alla velocità di Sarabia e Ben Yedder. Con errori di posizionamento corale e anche individuali, su tutti il pallone perso da Lulic che ha avviato l'azione del gol. Sbavature da correggere subito, in vista di un ritorno tra le mura del Sánchez-Pizjuán che si preannuncia già un "Inferno" biancorosso. Ma con la speranza di poter recuperare quantomeno Immobile e Milinkovic-Savic, così da giocarsela stavolta ad armi (quasi) pari.