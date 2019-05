Lazio, solo la Coppa Italia può salvare Inzaghi. C'è l'ombra di Mihajlovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All in sulla Coppa Italia per salvare una stagione al momento fallimentare: la Lazio è costretta a puntare tutto sulla gara del 15 maggio, la rivincita con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nella partita che ormai vale un’intera stagione. Per l’Europa e per alzare il secondo trofeo della gestione Simone Inzaghi: che dovrà vedersela col Bologna di Sinisa Mihajlovic tra due domeniche, proprio uno dei candidati a guidare i biancocelesti qualora le due strade a fine stagione si dovessero dividere. L’altro nome che stuzzica, evidenzia Tuttosport, è quello dell’attuale allenatore del Porto ed ex della banda di Eriksson, Sergio Conceiçao.