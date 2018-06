Lazio, sondaggio con l'Udinese per Jankto: Pozzo vuole 15 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha effettuato un sondaggio per il centrocampista dell'Udinese Jakub Jankto. Pozzo chiede non meno di 15 milioni di euro, con i biancocelesti che per il momento si sono semplicemente informati contattando anche il suo agente Giuseppe Riso.