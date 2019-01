© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio ha chiesto Stefan Ristovski (26). E' stato fatto un sondaggio con lo Sporting ma, evidenzia il Corriere dello Sport, per adesso non si possono immaginare sviluppi concreti. E’ un nome alternativo a Davide Zappacosta e da monitorare, sino al 31 gennaio, qualora si sbloccasse il mercato biancoceleste. L'ex Parma e Frosinone ha 26 anni e il contratto in scadenza nel 2022, è valutato sette milioni di euro: dal Portogallo assicurano che la Lazio ci ha provato con il prestito e diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro.