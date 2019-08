Fonte: Dall'inviato a Roma

Sorride Simone Inzaghi, che in mattinata a Formello ritrova a sorpresa Manuel Lazzari. L'esterno, che si è operato lunedì per ridurre la frattura al metacarpo della mano destra subita domenica, sembrava dovesse saltare la prima gara di campionato, ma invece torna in corsa per un posto da titolare a Genova. L'ex SPAL, infatti, svolge l'intero allenamento in gruppo, partecipando alla sessione tattica e alla partitella finale. Decisivo sarà il colloquio con lo staff medico e tecnico alla vigilia del match contro la Sampdoria: fino alla fine ci sarà quindi il ballottaggio con Patric. L'altra conferma arriva da Milinkovic, che come ieri si allena senza problemi con la squadra: il fastidio all'anca sembrerebbe essere definitivamente alle spalle.