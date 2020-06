Lazio, sorriso Marusic: torna di nuovo in gruppo. Ma gli assenti oggi sono tanti...

Marusic c'è, Leiva ancora no. A poche ore dall'amichevole di ieri contro la Ternana (vinta 7-2), Inzaghi ritrova questa mattina presto la sua Lazio a Formello. Ma soprattutto rivede in gruppo il laterale montenegrino, che otto giorni fa - durante una partitella in famiglia - aveva accusato un fastidio al flessore. Lo staff lo ha gestito durante la settimana, gli ha risparmiato l'impegno di ieri per consegnarlo oggi al tecnico. Il suo è un recupero fondamentale in vista di Bergamo, visto che a sinistra mancherà (ancora per tanto tempo) capitan Lulic.

Il bosniaco non si allena neanche oggi, come previsto. Gli altri assenti sono Adekanye, Luiz Felipe e Leiva, che ha ancora problemi con il ginocchio destro (quello operato il 4 aprile scorso) che gli si gonfia troppo spesso: loro dovrebbero essere quasi certamente out per l'Atalanta. Oggi non si vedono in campo neanche Luis Alberto, Lukaku e Correa (ieri uscito anzitempo per una botta al fianco), ma non preoccupano perché svolgono differenziato dopo aver giocato l'amichevole poche ore fa.