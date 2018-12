Lazio, sorteggio duro: il Siviglia re di coppe fa visita all'ex Ciro Immobile

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio di Inzaghi è stata la prima squadra italiana - tra Europa League e Champions - a qualificarsi alla fase successiva delle competizioni internazionali. Nonostante il passaggio ai sedicesimi di finale con due turni di anticipo, la squadra di Simone Inzaghi non è esente dalle critiche visti i due ko rimediati degli ultimi due incontri del girone e la situazione in campionato nella quale i biancocelesti faticano a trovare la continuità di rendimento.

Dopo le montagne russe dell'anno scorso, dove si è passati dall'addio di Berizzo alla vittoria a Old Trafford con Montella, alla cavalcata in Copa del Rey fino all'umiliazione in finale (0-5 col Barcellona) che ha portato alla cacciata del tecnico italiano, il Siviglia sta trovando serenità, maggior linearità nei risultati ed entusiasmo. Grande il lavoro del tecnico Pablo Machin. Andalusi tra gli avversari peggiori possibili.

Percorso in Europa

La squadra di Inzaghi si è piazzata al secondo posto del Gruppo H alle spalle dell'Eintracht Francoforte. Partenza positiva, nonostante il brutto ko in Germania alla seconda giornata: la vittoria a Marsiglia è stata fondamentale per la qualificazione (vittoria bissata anche la ritorno all'Olimpico). Le ultime due sconfitte contro Apollon ed Eintracht non hanno scalfito il secondo posto, ma allo stesso tempo hanno palesato alcune difficoltà nel mantenere lo stesso ritmo dell'Eintracht che si è dunque qualificato come primo del girone a punteggio pieno.

Lazio-Apollon 2-1

Eintracht Francorte-Lazio 4-1

Marsiglia-Lazio 1-3

Lazio-Marsiglia 2-1

Apollon-Lazio 2-0

Lazio-Eintracht Francoforte 1-2

Percorso in Europa

Qualificazione ai sedicesimi di finale arrivata solamente all'ultima giornata, per il Siviglia. Rotto il ghiaccio gli andalusi ora fanno davvero paura e la storia lo insegna: dal 2006 a oggi la squadra ha alzato il trofeo per cinque volte.

Siviglia-Ujpest 4-0

Upest-Siviglia 1-3

Siviglia-Zalgiris 1-0

Zalgiris-Siviglia 0-5

Sigma Olomouc-Siviglia 0-1

Siviglia-Sigma Olomouc 3-0

Siviglia-Standard Liegi 5-1

Krasnodar-Siviglia 2-1

Siviglia-Akhisarspor 6-0

Akhisarpsor-Siviglia 2-3

Standard Liegi-Siviglia 1-0

Siviglia-Krasnodar 3-0

La stella - Ciro Immobile

Nonostante tutto, la stella e uomo più rappresentativo della Lazio resta Ciro Immobile. L'attaccante, sia in Europa che in campionato non fa mai mancare il proprio apporto in termini di gol e prestazioni. Complice anche il rendimento altalenante di giocatori come Milinkovic-Savic e Luis Alberto, è sempre più Immobile l'unico vero elemento imprescindibile di Simone Inzaghi.

La stella - Ever Banega All'Inter non ha avuto fortuna, il Siviglia lo ha riaccolto a braccia aperte ed è ancora indiscutibilmente un perno della squadra. In questa Europa League ha persino scoperto il piacere di segnare: già 5 reti realizzate considerando i preliminari. Prima di questa stagione aveva complessivamente segnato 3 reti, considerando anche la sua esperienza al Valencia e l'anno all'Inter.

L'undici tipo

Sono il 3-5-2, Acerbi in difesa e Immobile in attacco i tre capisaldi della Lazio di Inzaghi. Mai come quest'anno, però, è la spalla di Immobile a ruotare: da Correa e Luis Alberto, passando per lo stesso Caicedo.

Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Correa, Immobile.

L'undici tipo

Difesa a tre è il must di Pablo Machin con la qualità di Banega a centrocampo, Sarabia o Vazquez a innescare le due punte. Ispirato quest'anno André Silva, che ha trovato in Spagna una rivincita dopo le fatiche rossonere.

Vaclik; Mercado, Carriço, Gomez; Jesus Navas, Banega, Roque Mesa, Escudero; Sarabia; Ben Yedder, André Silva.

Percentuali passaggio del turno: Siviglia 60% - Lazio 40%