Lazio sotto l'occhio della procura federale: ecco i tempi dell'inchiesta

Dopo giorni di polemiche e di attacchi mediatici, tra cicli di tamponi e colpi di scena, la Lazio oggi dovrà riuscire a isolarsi per trovare la concentrazione giusta per affrontare la Juventus. Ha chiesto "la gara perfetta" mister Inzaghi, consapevole delle difficoltà che avrà la sua squadra, stanca per i tanti impegni ravvicinati e a corto di energie, fisiche e nervose. È imbattuta da cinque partite, contando anche la Champions, ed è reduce da due successi consecutivi la sua Lazio, che ha fatto di necessità virtù e si è compattata nell'emergenza.

Oggi dunque la parola spetterà al campo, le luci saranno accese solo sull'Olimpico (ore 12.30, diretta DAZN). Poi torneranno d'attualità le vicende extracampo perché quanto accaduto nelle ultime due settimane è materia d'indagine della procura federale, che ha aperto martedì scorso un'inchiesta ufficiale contro la Lazio per "per accertare eventuali violazioni ai protocolli sanitari". Ora le tempistiche, che dipendono dai documenti a disposizione degli esperti. Se sono sufficienti, l'indagine può chiudersi subito, altrimenti terminerà entro due mesi. Dopo i 60 giorni, c'è la possibilità di chiedere soltanto due proroghe da 40 e da 20 giorni per arrivare a una decisione finale. Che sarà archiviazione o deferimento, ovvero il rinvio a giudizio in un processo attraverso i vari gradi della giustizia sportiva.

La Lazio continua a respingere le accuse, anche il dottor Nanni - medico sociale del Bologna e coordinatore dei medici sportivi di Serie A - si è schierato con il collega Pulcini e il club capitolino: "Dovrà essere la procura a fare chiarezza, ma credo che la Lazio si sia comportata come doveva comportarsi. Poi, ci spigheranno le difformità tra la lettura dei tamponi". La società di Lotito rimane sotto indagine del pool guidato dal procuratore Chiné, che lavora per far luce su quanto accaduto. I suoi ispettori hanno visitato Formello più volte, raccogliendo tutto il materiale necessario. Ieri, con la Asl che ha bloccato Immobile, Leiva e Strakosha, un nuovo capitolo della vicenda. Che dà la sensazione di non essere ancora giunta al termine.