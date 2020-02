© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio già in vantaggio al 3' contro la SPAL. A segnare è il solito Ciro Immobile, che sfrutta una torre di Lulic in area e anticipa Bonifazi in scivolata sul secondo palo per l'1-0. Biancocelesti subito avanti, 24° centro in campionato per il bomber di Torre Annunziata.