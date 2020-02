© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raddoppio della Lazio all'Olimpico. A firmare il 2-0 è Felipe Caicedo, puntuale nel ribadire la sfera in rete a porta vuota dopo un palo di Lazzari al 17'. Ripartenza micidiale dei biancocelesti con un passaggio illuminante di Luis Alberto per l'esterno ex SPAL.