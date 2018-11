Lazio-SPAL 2-1 all'intervallo. Immobile si prende la scena nei primi 45'

© foto di Federico Gaetano

Non mancano le emozioni nel lunch match fra Lazio e SPAL con i padroni di casa in vantaggio di misura e ospiti che stanno dimostrando di aver poca intenzione di fare le vittime sacrificali. Nel giorno dei fratelli Milinkovic-Savic contro si prende la scena Ciro Immobile, autore di due reti.

Simone Inzaghi lancia dal primo minuto Cataldi, considerate le contemporanee assenze di Lucas Leiva e Badelj mentre a sorpresa, sulla corsia destra, spazio a Patric al posto di Marusic. Davanti, Caicedo vince il ballottaggio con Correa mentre era preventivabile la panchina per Luis Alberto. Gli estensi, senza Kurtic e Valoti in mezzo al campo, propongono Valdifiori in cabina di regia affiancato da Missiroli ed Everton Luiz. Antenucci vince il ballottaggio con Paloschi. La sfida nella sfida è quella fra i fratelli Sergej e Vanja Milinkovic-Savic.

Botta e risposta nel giro di due minuti: Ciro Immobile sblocca la partita dell'Olimpico al 26' con una splendida volée di destro ricevendo palla direttamente da calcio d'angolo. Nulla può Vanja Milinkovic-Savic, 7° gol in 11 partite per il centravanti. La SPAL reagisce immediatamente: Everton Luiz lancia Lazzari sulla destra, l'esterno è imprendibile e mette in mezzo per Mirco Antenucci che liberissimo mette in rete: 1-1 al 28' e secondo gol per il molisano in questo campionato.

Ancora Immobile, fortissimamente Immobile. E la Lazio torna in vantaggio contro la SPAL. Il centravanti finalizza al termine di uno splendido duetto con Caicedo: l'ecuadoriano porta avanti palla nonostante quattro difensori gli ronzino intorno, serie di passaggi con il numero 17 che conbclude in porta, trovando una deviazione di un difensore sul quale Vanja Milinkovic-Savic non può nulla: 2-1 per la Lazio al 35' e ottavo gol in questo campionato per Immobile, a un solo centro dal capocannoniere Piatek.

Prima del duplice fischio ancora Immobile, lanciato verso la porta, viene steso al limite dell'area da Vicari: niente VAR, niente cartellino rosso. Si tornerà dagli spogliatoi in parità numerica, restano i dubbi.