© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima gioia con la maglia della Lazio e in Serie A per Bobby Adekanye. Il giovanissimo attaccante della Lazio, entrato nella ripresa al posto di Caicedo, ha sfruttato al meglio un assist al bacio di Lazzari per segnare il 5-0 contro la SPAL al 58' con una conclusione da distanza ravvicinata.