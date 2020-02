Sono 19 i calciatori convocati da Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, per la sfida contro la Lazio. Out gli squalificati Petagna e Valoti, subito in squadra i nuovi arrivi Castro e Zukanovic, mentre non c'è Cerri, altro innesto delle ultime ore di mercato.

Portieri: Berisha, Letica, Thiam.

Difensori: Bonifazi, Felipe, Salamon, Tomovic, Vicari, Zukanovic.

Centrocampisti: Castro, Dabo, Missiroli, Murgia, Reca, Strefezza, Tunjov, Valdifiori.

Attaccanti: Di Francesco, Floccari.