Lazio-Spal, i tifosi biancocelesti salutano Buffon

L'amicizia e il rispetto tra Buffon e i tifosi della Lazio è storia nota. Va avanti da anni e è stata rimarcata ulteriormente in settimana dal portiere del PSG. "Avrei potuto prendere in considerazione la Lazio perché i laziali mi hanno sempre trattato come un campione, un uomo da onorare", ha spiegato l'ex capitano della Juventus in un'intervista. Parole che non sono passate inosservate nella Capitale e, durante il secondo tempo del match contro la SPAL, la curva Nord ha esposto il seguente striscione: "Buffon saluti laziali".