Lazio-SPAL, i voti ai tecnici: Inzaghi gioca alla play, Semplici travolto

Lazio-SPAL 5-1 (3’ e 29’ Immobile, 16’ e 38’ Caicedo, 58’ Adekanye, 65’ Missiroli)

Tantissima Lazio, pochissima SPAL. La partita dell'Olimpico, valida per il 22° turno di Serie A, si potrebbe riassumere banalmente così. Troppo superiore il livello tecnico dei capitolini rispetto a quello degli estensi, con un risultato finale (5-1) che sarebbe addirittura potuto essere ancora più netto.

SIMONE INZAGHI 8 - La sua Lazio, almeno a tratti, sembra una squadra da play-station. Azioni a un tocco, inserimenti continui dei centrocampisti, imbucate in profondità, gestione della gara e giochesse incluse... Inzaghi, del resto, tappa ottimamente le falle Correa e Luiz Felipe (infortunati) con Caicedo e Bastos, autore entrambi di un'ottima prestazione, e scavalca momentaneamente l'Inter in classifica mettendo pressione su Conte. Cosa chiedergli di più?

LEONARDO SEMPLICI 5 - Inutile inferire più di tanto. Non sono certo queste le partite in cui la SPAL deve fare risultato per salvarsi. E oggi, tra l'altro, mancava pure lo squalificato Petagna... Mister Semplici ha risposto come ha potuto, ma i singoli non lo hanno aiutato e la superiorità collettiva della Lazio è stata evidente fin dal 3'. A livello di approccio mentale, proprio per questo, sarebbe forse servita però una scossa in più.