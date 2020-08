Lazio, spunta il nome di un ex per l'attacco: l'ultima idea è Felipe Anderson

Tra i nomi presi in considerazione dalla Lazio in vista del prossimo mercato, ci sarebbe anche quello di un ex come Felipe Anderson, attualmente al West Ham ma che potrebbe lasciare gli Hammers nel corso del mese di settembre. A riportarlo è Sport Mediaset.