Lazio, squadra colpita dal voltafaccia di Lotito: scoppia il caso stipendi

Claudio Lotito ieri ha cambiato i piani della gestione dei conti della Lazio comunicando ai giocatori di voler tagliare due mesi di stipendio (marzo e aprile), che potrebbero diventare quattro in caso di stop definitivo al campionato. Una notizia che ha sconvolto lo spogliatoio, con Immobile e gli altri che sono rimasti stupiti da questo "voltafaccia" improvviso. Il patron laziale non aveva mai parlato di tagli e la mossa aveva funzionato anche per il clima che si respirava tra i giocatori nonostante la pandemia. Adesso la reazione non è stata positiva, con attimi di tensione che potrebbero trasformare la vicenda in un vero e proprio caso. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno di nuovo per trovare una soluzione e solo dopo si capirà se ci saranno strascichi oppure se la Lazio riuscirà ad uscire dalla vicenda senza ulteriori cicatrici. A riportarlo è l'edizione di Roma del Corriere della Sera.