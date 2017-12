Lazio, squadra subito in campo in vista dell'Europa League

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviata la quindicesima giornata di Serie A, ora testa all’Europa League. Dopo la vittoria contro la Sampdoria per 2-1 a Marassi, i biancocelesti si apprestano ad affrontare il sesto turno di Europa League. Domani mattina alle 11:00 la squadra di mister Inzaghi si ritroverà presso il Centro Sportivo di Formello per iniziare a preparare la sfida contro lo Zulte Waregem in programma alle 21:05 allo Regenboogstadion.