Lazio, step by step: in 10 anni monte ingaggi aumentato del 127%

vedi letture

Un crescendo continuo. La Lazio, negli ultimi anni, ha solo fatto passi in avanti, alzando l’asticella in ogni ambito. Dalla qualità dei giocatori ai risultati sportivi ottenuti, dal miglioramento del centro sportivo di Formello all’aspetto finanziario del club. Coppe, cammini europei, spettatori allo stadio. Rispetto al passato, la società sembra essere entrata in un'altra dimensione anche a livello economico, visto come sono cresciute sia le entrate che le uscite: due voci direttamente proporzionali e quindi strettamente legate. Un modo attraverso cui capire il salto in avanti fatto dalla Lazio è vedere l'impennata che ha subito il monte ingaggi, a cui il presidente Lotito ha sempre fatto molta attenzione. Se si compara l’esercizio commerciale chiuso al termine della stagione 2009-2010 a quello relativo al 2018-2019, risulta che i costi del personale (ingaggi giocatori più allenatore e il resto dello staff) sono aumentati del 127%: da 37,55 milioni a 85,23 (cifre lorde).

Una forbice molto ampia. Un salto decisamente importante che non è stato fatto subito, ma passo dopo passo. D’altronde è sempre stato questo il leit motive della Lazio, decisa a migliorarsi gradualmente. Nel 2014-2015 il monte ingaggi (lordo e sempre comprensivo dello staff) era di 60,38 milioni, diventato 58,4 l’anno seguente e 56,73 quello dopo ancora. Questo è stato l’ultimo calo, poi soltanto incrementi: addirittura del 39,6% nel 2017-2018 (79,84). L’estate in cui ci furono due arrivi illustri, Leiva e Nani, i cui stipendi erano superiori agli altri (4,63 milioni lordi a testa). La squadra arrivò a mezz’ora dalla Champions, sfumata per il gol di Vecino nell’ultima giornata di campionato contro l'Inter. Lotito per mantenere l’ossatura di quel gruppo, senza privarsi dei pezzi pregiati, riconobbe a molti un adeguamento di contratto, motivo per cui si ebbe una crescita del +6,75% nel bilancio seguente (85,23 milioni lordi). Tra tre mesi, il 30 giugno, la Lazio pubblicherà il resoconto relativo al ’19-’20. Ma è già possibile ipotizzare che la cifra che comparirà accanto alla riga ‘costi per il personale’ sarà superiore, così come nell'immediato futuro visti i rinnovi che sono in programma. Da quello di Inzaghi (ora prende 2 milioni) a quello di Luis Alberto (firmerà a 3 milioni più bonus, come Immobile e Milinkovic), passando per Cataldi, Parolo, Strakosha e Luiz Felipe: giocatori che sul campo si sono meritati di rivedere i rispettivi accordi. Tutto però verrà fatto a tempo debito, senza fare voli pindarici, come è uso di Lotito. Perché i risultati gli stanno dando ragione e cambiare strategia avrebbe poco senso.