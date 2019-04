Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Al termine della sfida fra Lazio e Udinese Thomas Strakosha è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: “Per fortuna abbiamo vinto che ci mancava da un po’. La voglia di vincere ce l’abbiamo sempre, poi ci sta che qualche volta non porti a casa il risultato. Ora tocca fare i fatti e non le chiacchiere. Abbiamo parlato molto, ma i risultati a volte sono mancati, ora vogliamo lasciare la parola al campo. Se ho studiato De Paul in occasione del rigore? Studiamo sempre gli attaccanti prima di ogni rigore, per fortuna ora uno l’ho parato. Abbiamo vinto la partita meritatamente, perché loro non hanno praticamente mai tirato in porta. Reja ct dell’Albania? In bocca al lupo a Reja e ci vediamo presto (ride, ndr). Durante le partite non penso a nulla, resto concentrato fino all’ultimo, ultimamente siamo stati un po’ sfortunati, in questo caso ci è tornato un po’ di credito dalla buona sorte”.