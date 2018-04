Lazio, Strakosha: "Colpa mia sul secondo gol, poi c'è stato un blackout"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della partita contro il Salisburgo, il portiere della Lazio Thomas Strakosha è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. "I ragazzi hanno fatto bene tutto, io ho sbagliato nel secondo gol e quello ha condizionato ciò che è accaduto dopo. Dispiace, non lo meritavamo noi, non lo meritava la Lazio. Abbiamo preso l'1-1 subito dopo il nostro vantaggio, forse lì ci siamo impauriti. Lì ci siamo un po' fermati. Al secondo gol ho sbagliato io, e lì c'è stato un black-out. Derby contro la Roma di domenica? Loro sono molto motivati dopo la qualificazione, ma noi lo saremo più che mai perché siamo stati eliminati non meritatamente. Ci darebbe una spinta per continuare il campionato", ha detto.