Lazio, Strakosha: "Diamo tutti il massimo per raggiungere l'obiettivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della cena di Natale della Lazio, il portiere biancoceleste Thomas Strakosha è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: "Ognuno fa la propria parte in questa squadra. L'importante è il risultato, diamo tutti il massimo per raggiungere l'obiettivo. Ieri siamo stati bravi a reagire dopo la sofferenza del primo tempo, ogni partita ha una storia diversa. Non dobbiamo mollare, sentiamo l'entusiasmo dei tifosi, ci dà una carica importante".