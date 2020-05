Lazio, Strakosha: "Il gioco da dietro? Accettiamo il rischio per creare tante occasioni"

Ha parlato del suo problema fisico e del sogno scudetto, Thomas Strakosha, nel lungo intervento in diretta a Lazio Style Radio. Il portiere biancoceleste ha poi parlato dello stile di gioco della squadra, che cerca sempre di costruire l'azione dal basso:

"Abbiamo iniziato a provare da quando è arrivato Inzaghi: come per tutte le cose, i frutti si raccolgono nel lungo termine. Nel nostro gioco si divertono tutti e si crea molto di più anche se si corre qualche rischio maggiore. D'altronde senza rischi le partite finirebbero tutte 0-0 e non avrebbe senso (ride, ndr). Mi piace giocare con i piedi, mi fa tenere vivo in partita, mi diverto e mi sento più attivo nel nostro gioco. In allenamento non è cambiato nulla, salvo la mentalità di giocare sempre la palla. Sono il primo nei lanci lunghi nella rosa? Non mi interessano tanto i dati ma sono contento quando la squadra vince, so quando sbaglio e dove correggermi. I dati mi interessano poco. Avere in campo uno come Milinkovic equivale a mettere la palla in banca per poi ripartire (ride, ndr)”.