Lazio, Strakosha: "In campo siamo troppo nervosi, dobbiamo tornare come prima del lockdown"

Thomas Strakosha, portiere biancoceleste, è intervenuto così ai microfoni di Lazio Style Channel dopo l'1-1 casalingo con l'Inter: "Siamo scesi in campo ancora una volta un po' nervosi, poi siamo stati bravi a calmarci e riprendere la partita. Dobbiamo tornare quelli prima del lockdown rimanendo tranquilli, parlando in campo in modo costruttivo per aiutare la squadra. Il calcio è uno sport di gruppo, non individuale. Dobbiamo essere più positivi e concentrati perché le qualità le abbiamo sempre avute. Sul loro gol c'è stato un rimpallo sfortunato, che ci ha colti di sorpresa".