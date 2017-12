Lazio, Strakosha: "Lavoriamo per i primi quattro posti della classifica"

A margine della cena natalizia ha parlato a Lazio Style Channel anche il portiere biancoceleste Thomas Strakosha: “È stato un anno non perfetto, ma sicuramente positivo sia per me e sia per la squadra. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che ha grandi ambizioni. Mi alleno ogni giorno con più impegno, perché adesso abbiamo obiettivi importanti. Questa Lazio può arrivare ovunque. Noi lavoriamo per i primi quattro posti della classifica, è quello il traguardo che vogliamo raggiungere. Ringraziamo il nostro pubblico. Speriamo di vedere tanti tifosi contro il Crotone. Sarà una partita difficile, ma noi dobbiamo vincerla perché finora abbiamo perso troppi punti”, riporta Lalaziosiamonoi.it.