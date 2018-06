Lazio, Strakosha: "Sarei potuto andare alla Roma, mi ha influenzato Tare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Lazio Thomas Strakosha ha parlato del suo approdo in biancoceleste ai microfoni di RTSH Sport: "La parata sul rigore di Dybala a Torino è stata la più bella di questa stagione, ha regalato alla squadra la vittoria al 96 ° minuto. Cerco sempre il meglio da me stesso, a volte commetto degli errori ma da questi imparo per il futuro - evidenzia Lalaziosiamonoi.it -. Sarei potuto andare alla Roma, ma grazie a Dio ho scelto la Lazio. Naturalmente sono stato influenzato dal direttore sportivo Igli Tare, che con la sua personalità ti colpisce dal punto di vista psicologico. Ha una soluzione per tutte le situazioni che affronta. Un momento difficile è stato entrare in competizione con Marchetti, ma posso dire anche che è stata una bella cosa allo stesso tempo. Mia madre è molto orgogliosa di me, mio padre è più severo, senza dimenticare Tare. Mi piace il calcio spagnolo perché è tattico e veloce, ma anche per lo stile di vita. Il tempo è buono, non così freddo come in Inghilterra".