Lazio, Strakosha: "Vogliamo sconfiggere il virus. L'Italia ci ha accolto nella difficoltà"

vedi letture

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese: "Tutti cerchiamo di capire come poter sconfiggere il virus e aiutare le persone che hanno bisogno. È brutto vedere le persone che muoiono e che entrano in ospedale. Le parole del premier albanese? Rappresentano l'amore per l'Italia, ci hanno accolto in un momento di difficoltà, anche a me. Mi ha fatto crescere, siamo grati a voi. Anche nel nostro piccolo cerchiamo di aiutarvi".