Lazio su Alberto Moreno. Ma spunta il Barcellona: offerto un biennale

Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio sembrava essere pronta all’affondo per Alberto Moreno, in scadenza a giugno con il Liverpool. La visita del giocatore a Roma, per incontrare il suo ex compagno Lucas Leiva, aveva fatto ben sperare. Invece, secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Barcellona avrebbe fatto un vero e proprio balzo in avanti: biennale offerto al giocatore. Alberto Moreno aveva indossato la maglia del Siviglia dal 2011 al 2014, potrebbe essere affascinato dall’idea di tornare in Spagna. Lazio che, se dovesse concretizzarsi l’operazione, sarebbe così beffata dai blaugrana.