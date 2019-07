Lazio su Hinteregger, il ds dell'Augsburg: "Lo sappiamo e può partire"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sappiamo tramite il ragazzo che la Lazio è interessata". Ai taccuini della 'Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo dell'Augsburg Steffen Freund ha confermato l'interesse della Lazio per il difensore austriaco Martin Hinteregger. "Può partire e - prosegue - per filosofia non tratteniamo atleti di fronte a offerte congrue di società che garantiscano presenze europee".