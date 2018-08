Lazio, su Milinkovic-Savic il Milan non è così forte. Real unica possibilità

Thomas Rodriguez e la nuova avventura. All’Union Calera, in prestito dal Genoa. Un’avventura iniziata nel migliore dei modi. Prima partita, prima presenza. “Ero da due giorni.... Non pensavo di giocare”, dice il giovane centrocampista a TuttoMercatoWeb. “Ho fatto venti minuti a pochi...

Le probabili formazioni di Svizzera-Costa Rica - Petkovic non cambia

Le probabili formazioni di Giappone-Polonia - I due ct non toccano nulla

Le probabili formazioni di Inghilterra-Belgio - Turnover limitato per i ct

Le probabili formazioni di Panama-Tunisia - Per l'onore e per la storia

Le probabili formazioni di Uruguay-Portogallo - Out André Silva

Le probabili formazioni di Brasile-Messico - Marcelo out, Willian dal 1'

Le probabili formazioni di Colombia-Inghilterra - Kane torna dall'inizio, out James

Le probabili formazioni di Uruguay-Francia - Dubbio Cavani, out Matuidi

Le probabili formazioni di Francia-Belgio - Out Meunier, torna Matuidi

Le probabili formazioni di Sarajevo-Atalanta - Orobici per l'impresa

Secondo quanto riferito da Sky Sport , su Sergej Milinkovic-Savic non ci sarebbe un interessamento così pronunciato da parte del Milan. L'unica squadra, si apprende, che ad oggi potrebbe provare un affondo per il serbo è il Real Madrid.

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

