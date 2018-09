Lazio, su Minala gli occhi di CSKA Sofia, Sigma Olomuc e Viktoria Plzen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Futuro sempre più lontano da Roma per Joseph Minala. Il giocatore della Lazio è ormai sempre più ai margini del progetto e potrebbe partire. In questo momento il mercato è aperto soltanto in Bulgaria e Repubblica e secondo quanto riporta Tuttosalernitana.com, il giocatore sarebbe nel mirino di CSKA Sofia, Sigma Olomuc e Viktoria Plzen.