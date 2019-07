Fra Stefan Radu e la Lazio è ormai rottura totale. Il difensore rumeno non fa più parte del progetto tecnico e i biancocelesti lo hanno invitato a trovarsi una nuova sistemazione. Secondo le informazioni del Corriere della Sera, sul giocatore è forte l’interesse in Italia di Parma e Torino, oltre all’Atalanta, squadra al momento in vantaggio anche in virtù della possibilità europea. Ma Radu non interessa solo in Italia: sono giunte infatti richieste dall’Olanda, con il Vitesse in pole position. Radu, però, nel caso decidesse di lasciare l’Italia, prenderebbe in considerazione solo le offerte giunte da Cina e Arabia.