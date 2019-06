Lazio su Samatta, lui apre al trasferimento: "Non mi vedo più nel Genk"

© foto di Federico Gaetano

La Lazio guarda ancora una volta in Belgio per rinforzare la sua rosa. Nelle ultime ore è stato infatti accostato ai biancocelesti l'attaccante del Genk Mbwana Samatta, classe '92 autore di 32 gol nell'ultima stagione. Un possibile trasferimento del quale ha parlato lo stesso giocatore ai canali ufficiali della Nazionale della Tanzania: "Per ora non posso parlare di un mio trasferimento, ma di certo non mi vedo ancora nel Genk. Attualmente sono in corso delle trattative, potrò dire di più quando ci sarà una fumata bianca. Prego Dio affinché il mio desiderio di partire sia esaudito, ma oggi ho ancora un contratto con il Genk".