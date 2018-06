Lazio su Wesley del Bruges, Tare pronto a volare in Belgio per chiudere

© foto di Federico Gaetano

Ulteriori dettagli sull'obiettivo Wesley del Bruges per la Lazio raccontati oggi da Il Messaggero. Igli Tare è pronto a volare in Belgio per chiudere l'operazione, nonostante la società abbia rifiutato la proposta iniziale da 5 milioni più 1,5 di bonus da parte del club di Lotito. L'attaccante, però, piace tanto e potrebbe essere l'alternativa a Ciro Immobile per il reparto avanzato.