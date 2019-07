Lazio su Yazici, Agaoglu: "Difficile fare un prezzo per il suo cartellino"

A distanza di pochi giorni il presidente del Trabzonspor Ahmet Agaoglu è tornato a parlare del futuro di Yusuf Yazici, centrocampista nel mirino della Lazio: "Non ci sono state ancora delle offerte, ma qualcuno dice che arriveranno questa settimana. Vedremo - ha dichiarato a Trt Spor -. Il nostro atteggiamento è molto chiaro. Yusuf è il nostro giocatore più prezioso, sono disposto a farlo partire solo in cambio di una moneta altrettanto preziosa. Quanto vale? Non so quantificarlo, per un giocatore con le sue qualità non è facile".