Lazio subito in campo dopo il Bologna. Milinkovic-Savic punta il rientro col Bruges

Lazio subito in campo, dopo il successo di ieri contro il Bologna. Buona parte dei giocatori, su tutti quelli scesi ieri in campo, hanno svolto una seduta di scarico all'interno della palestra del centro sportivo di Formello, mentre Parolo, Caicedo, Pereira, Djavan Anderson, Muriqi e Vavro si sono allenati sul campo. A metà seduta, spiega Lalaziosiamonoi, si è rivisto in campo anche Sergej Milinkovic-Savic, reduce dalla botta subita contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista lavora per rientrare nella gara di Champions contro il Bruges in programma mercoledì alle 21.