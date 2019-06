Lazio, suggestione Robben: l'olandese lascerà il Bayern a zero

© foto di Imago/Image Sport

Arjen Robben come Miroslav Klose: secondo quanto riferito da Il Tempo, nella sua edizione online, la Lazio starebbe infatti pensando all'esterno olandese, in scadenza di contratto col Bayern Monaco.

Classe '84, Robben lascerà a breve il Bayern dopo dieci anni in quel di Monaco, ma non ha ancora chiarito dove si traferirà. Già un anno fa, il suo nome era stato accostato alla Lazio. Che, 12 mesi dopo e con un eventuale trasferimento a parametro zero ormai possibile, ci starebbe pensando davvero adesso.