Lazio, sull'obiettivo Brahimi c'è il forte interesse dell'Everton

Il Chievo Verona e Giampiero Ventura, dimissioni a sorpresa subito dopo la partita pareggiata contro il Bologna ma pensate da tempo. Ed è sembrata assai singolare la conferenza stampa che ha preceduto la partita dove l’allenatore ha chiamato in causa Radovanovic e Sorrentino per dimostrare...

Libero: Berlusconi ammette: "Ho perso per colpa del Milan"

Il Quotidiano Sportivo dopo Milan-Juventus: "La signora in rosso"

Leggo in prima pagina: "L'Inter naufraga con l'Atalanta"

Il Messaggero: "Un Faraone per rilanciare la Roma. Lazio rallenta"

Leggo e la vittoria della Roma: "Un poker per tornare grande"

Repubblica-Bologna: "Orsolini salva il Bologna (per adesso)"

