Lazio, svolta nel caso Muzzi. Il giocatore ha cambiato agente

© foto di Federico Gaetano

C’è un colpo di scena nel possibile addio di Ramon Muzzi dalla Lazio. A 24 ore di distanza dal grido d’allarme lanciato dall’ormai ex agente del giocatore, la redazione de Lalaziosiamonoi.it è andata a fondo sulla vicenda scoprendo degli sviluppi importanti. Stando a quanto raccolto, al momento la procura dell’attaccante della Primavera della Lazio non appartiene più all'agenzia di Fabio Guardabasso, ma a Franco Zavaglia. Un avvicendamento che cambia completamente lo stato delle cose. La volontà del nuovo entourage, di comune accordo con quella del classe ’98, è infatti quella di proseguire il suo rapporto con la Lazio. La conferma arriva dalle parole del diretto interessato, intervenuto ai nostri microfoni: “Confermo che al momento il mio procuratore è Franco Zavaglia. Aggiungo anche che il mio desiderio è quello di rimanere in biancoceleste”, ha chiarito Muzzi. Una vicenda destinata a regalare ulteriori repliche.