Lazio-Szoboszlai, la base d'asta è di 20 milioni. Anche il Milan resta alla finestra col Salisburgo

Analizzando il prossimo mercato della Lazio, Il Messaggero si concentra in particolare - riproponendo un nome uscito già qualche giorno fa - sulla strada che porta in Austria, a Salisburgo dove gioca Szoboszlai. Il ds Tare - si legge - sta pensando ai ritocchi per affrontare la Champions, e il nome del centrocampista classe 2000 è nella lista. In questo caso, i 20 milioni sono la base d'asta e il pericolo arriva dal Milan.