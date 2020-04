Lazio, Szoboszlai resta un obiettivo. Tare pronto a sfidare il Milan anche senza cessioni in mezzo

Dominik Szoboszlai, centrocampista del Red Bull Salisburgo, resta sempre nei pensieri della Lazio e del direttore sportivo Igli Tare nonostante la concorrenza del Milan, l'affollamento in mezzo al campo e il prezzo, 20-25 milioni di euro, chiesto dal club austriaco. Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it il dirigente biancoceleste stima tantissimo l'ungherese classe 2000 e sarebbe pronto a fare un sacrificio per portarlo alla corte di Simone Inzaghi. La via preferibile sarebbe quella di sfoltire il reparto mediano per evitare di rompere gli equilibri consolidati, ma non è escluso che Tare provi a sfidare il club rossonero per il talentuoso centrocampista anche senza uscite.