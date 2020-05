Lazio, taglio stipendi annunciato da Lotito: i calciatori stranieri i più contrariati

Claudio Lotito, presidente della Lazio, nelle scorse ore ha scosso lo spogliatoio annunciando di voler tagliare tra le due e le quattro mensilità in base quando riprenderà la Serie A. A prendere peggio tale comunicazione sono stati i giocatori stranieri, che nelle scorse settimane hanno accettato di restare a Roma per non tornare a casa ed essere pronti a tornare ad allenarsi immediatamente e ora devono fare i conti con un possibile taglio degli ingaggi. Un accordo con il patron che non prevedeva questo tipo di decisione e che ora ha infastidito più di un giocatore, a cominciare da chi è rimasto praticamente solo per due mesi nel corso del lock down. A riportarlo è Tuttosport.