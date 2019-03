© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Romulo e Badelj, Berisha e Cataldi. Tanta Lazio si gioca la conferma" titola l'edizione romana del Corriere della Sera: "Gli ultimi due mesi di stagione saranno decisivi anche per Wallace e Durmisi". Soltanto Cataldi, per ora, è vicino a prolungare il contratto fino al 2020. Badelj ha probabilmente pagato le fatiche del Mondiale, più la concorrenza di Lucas Leiva ed è in bilico. Berisha è stato frenato dagli infortuni, Romulo non ha convinto troppo così come Wallace. E Durmisi non si è adattato al campionato italiano.