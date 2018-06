Lazio, tanti nomi per il dopo Felipe. Sondaggio per Fofana dell'Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanti i nomi proposti dalla Gazzetta dello Sport per l'eventuale sostituzione di Felipe Anderson, col brasiliano sempre più vicino al West Ham. Nel mirino ci sono Luan del Gremio, Guedes del Palmeiras e Paquetà del Flamengo, oltre all'argentino Pity Martinez. Restando in Italia, un sondaggio è stato fatto con l'Udinese per Seko Fofana.