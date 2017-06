Lazio, Tare a Milano per incontrare l'agente del Papu Gomez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un viaggio a Milano, il ds Igli Tare è al lavoro. L’incontro è di quelli importanti: intorno ad un tavolo, il dirigente ospiterà Giuseppe Riso, procuratore del Papu Gomez. Secondo Sky Sport, l’argentino dell’Atalanta continua ad essere l’obiettivo numero 1 per il calciomercato in entrata della Lazio. Si parlerà dell’operazione e di contratto. Domani poi, l’agente dovrebbe raggiungere il Papu in vacanza ad Ibiza. Gli parlerà dell’offerta a tinte biancoceleste. Continua il pressing, la Lazio vuole il Papu. Aggiornamenti previsti nel pomeriggio. A riportarlo è LaLazioSiamoNoi.