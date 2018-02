Lazio, Tare a Oporto per visionare Reyes. Il messicano è in scadenza

© foto di Ciro Sarpa

La Lazio si muove per cercare l'erede di Stefan de Vrij, in scadenza di contratto e che ancora non ha trovato l'accordo per rinnovare. Il Corriere di Roma parla di Diego Reyes, 25 anni, messicano del Porto. Il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, volerà in terra lusitana per osservare da vicino il giocatore nel confronto di Champions League contro il Liverpool. Anche Reyes è un giocatore in scadenza di conrtatto.